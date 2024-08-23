"Газета.ру": в Киеве подожгли машины, которые могут принадлежать военным

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В Киеве неизвестные подожгли не менее шести машин, которые могут принадлежать военным. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

По данным СМИ, четыре машины сожгли в Деснянском районе на северо-востоке Киева, а еще несколько автомобилей получили повреждения, так как были припаркованы рядом с сожженными транспортными средствами. При этом в последнее время в столице Украины увеличилось количество случаев с поджогом автомобилей военных.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об ужесточении мобилизации в апреле. Украинцы обязаны в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию полиции или сотрудников военкомата. Позже на Украине отменили бронь от мобилизации для курьеров и букмекеров.

В связи с этим украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что насильственно мобилизованные в ВСУ украинцы будут делать все, чтобы "внутренне отомстить" своей стране. По его словам, мобилизация на Украине является методом запугивания граждан и методом формального подхода к формированию украинской армии.

