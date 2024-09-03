Новости мира: неизвестный открыл стрельбу по людям в Нью-Йорке

В Нью-Йорке неизвестный открыл огонь по людям. Все случилось на карибском карнавале. Как сообщает полиция, атака была намеренной. В результате ЧП пострадали пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Нападавшему удалось скрыться, его ищут.



Тем временем венесуэльские дипломаты назвали арест самолета президента страны Николаса Мадуро в США пиратством. Лайнер стоимостью 13 миллионов долларов находился на территории Доминиканской республики последние несколько месяцев. Американская сторона считает, что воздушное судно приобретено незаконно в обход санкций, за что и было арестовано. По данным СМИ, борт уже перегнали во Флориду, а следующим шагом станет требование конфискации самолета.



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