Супруг владелицы сгоревшей BMW X7 прокомментировал поджог автомобиля на улице Лобачевского

Супруг владелицы BMW X7, которую ранее подожгли трое неизвестных, прокомментировал случившееся. Как он рассказал, они сразу написали заявление в полицию. Кроме того, по его словам, страховая компания не выплатит компенсацию за сгоревший автомобиль.

По данным пресс-службы прокуратуры Москвы, сумма причиненного ущерба оценивается более чем в шесть миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.