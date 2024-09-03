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03 сентября, 12:15

Происшествия

Супруг владелицы сгоревшей BMW X7 прокомментировал поджог автомобиля на улице Лобачевского

Супруг владелицы сгоревшей BMW X7 прокомментировал поджог автомобиля на улице Лобачевского

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Супруг владелицы BMW X7, которую ранее подожгли трое неизвестных, прокомментировал случившееся. Как он рассказал, они сразу написали заявление в полицию. Кроме того, по его словам, страховая компания не выплатит компенсацию за сгоревший автомобиль.

По данным пресс-службы прокуратуры Москвы, сумма причиненного ущерба оценивается более чем в шесть миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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