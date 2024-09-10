3 человека погибли в ДТП с автобусом в Якутии

Фото: телеграм-канал "МВД по Республике Саха (Якутия)"

В результате ДТП с перевернувшимся автобусом в Алданском районе Якутии погибли три человека, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Также еще 11 человек пострадали, подчеркнули в ведомстве.

Происшествие произошло 10 сентября на федеральной трассе "Лена". По предварительной версии, автобус ехал из Нерюнгри в Алдан, но съехал на обочину и опрокинулся. В салоне находились более 20 пассажиров.

