Посещение лесов в Подмосковье ограничено до 9 сентября

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В Московской области ввели ограничение на посещение и въезд транспортных средств в 13 подмосковных лесничеств до 9 сентября, передает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

Ограничения коснулись территорий земель лесного фонда Шатурского, Егорьевского, Орехово-Зуевского, Виноградовского, Ступинского, Луховицкого, Подольского, лесничества "Русский лес", Наро-Фоминского, Звенигородского, Истринского, Клинского и Дмитровского филиалов ГКУ МО "Мособллес".

По данным комитета, запреты ввели из-за участившихся пожаров. С 1 по 3 сентября на территории гослесфонда возникло 9 возгораний. Все они были оперативно ликвидированы в день обнаружения.

В свою очередь, синоптики спрогнозировали, что жаркая погода без осадков сохранится как минимум еще неделю. В связи с этим на большей части территории гослесфонда Подмосковья установился IV класс пожарной опасности.

На время ограничений усилено патрулирование лесов сотрудниками лесной охраны, правоохранительными органами и МЧС. Кроме того, контроль за пребыванием жителей в лесах будет осуществляться с помощью БПЛА, авиации, фотоловушек, камер системы видеомониторинга, а также системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильных сетей.



Между тем в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за риска пожаров. Он продлится до 21:00 4 сентября. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в столице на данный момент сохраняется летнее тепло.

При этом понижение ожидается с 4-го числа – температура воздуха опустится до 23–25 градусов, а 5-го и 6-го числа – понижение до плюс 21–23. Также синоптик отметил, что на протяжении всей недели в Москве будет солнечная погода.

