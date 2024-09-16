Второй поток студентов-реставраторов из Донбасса приехал на практику в Москву

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Второй поток студентов-реставраторов из ДНР и ЛНР, а также Запорожской области приехал в столицу на практику в рамках программы повышения квалификации, передает портал мэра и правительства Москвы.

В столице студенты приобретут навыки по реставрации памятников каменного зодчества, декоративных предметов и художественных изделий. Они также смогут посмотреть на недавно возрожденные памятники московской архитектуры.

Московская программа реставрации является одной из крупнейших в мире, подчеркнул глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов. Он рассказал, что каждый год реставраторы приводят в порядок более 200 памятников московской старины.

"И мы охотно делимся своим опытом со специалистами из разных регионов. В прошлом году мы впервые приняли студентов из Донецкой народной республики, в 2024-м удалось организовать обучение представителей сразу трех новых регионов России", – добавил Емельянов.

По его словам, первый поток этого года уже успешно освоил программу. Теперь очередь следующей группы отработать полученные знания на практике и сдать квалификационный экзамен.

В течение двух недель 50 студентов в режиме онлайн знакомились с современными способами фиксации состояния памятников архитекторы, а также с технологией их реставрации. Помимо этого, они изучали особенности законодательства РФ, которое посвящено охране объектов культурного наследия.

Всего запланировано четыре потока по 50 человек. В данный момент студенты будут проходить практическую подготовку на базе столичного колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26. В рамках нее они освоят работу с традиционными материалами реставраторов: дерево, элементы гипсовой лепнины и природный камень.

Учащиеся также смогут пообщаться с опытными коллегами и увидеть результаты их работы, познакомиться с деятельностью департамента культурного наследия Москвы и поучаствовать в волонтерской акции на территории Новодевичьего монастыря.

В конце своего обучения студенты будут сдавать квалификационный экзамен, по итогам которого им вручат свидетельства установленного образца о получении специальности реставратора.

Москва тем временем продолжает оказывать помощь в восстановлении Донбасса. Столичные специалисты приводят в порядок жилые дома, больницы и инженерные сети, а также обустраивают общегородские пространства и создают новые точки притяжения для горожан.

К примеру, в этом году московские коммунальщики закончили работы по комплексному благоустройству и озеленению сквера в центре Луганска.

Всего в текущем году силами столичных специалистов планируется отремонтировать свыше 80 объектов в Луганске. Их проведут в рамках соглашения о сотрудничестве между Москвой и ЛНР.