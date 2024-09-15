Реставрация павильона №8 "Юные натуралисты" завершается на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Реставрация в павильоне № 8 "Юные натуралисты" завершается на ВДНХ. Специалисты уже закончили работы на входной двери и сделали остекление купола, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Павильон № 8 "Юные натуралисты" своим внешним обликом полностью оправдывает свое название. Обширное остекление и двойная аркада на тонких опорах, поддерживающих три парусных свода, делают его воздушным и подчеркивают атмосферу юности и легкости, которую старались передать архитекторы. Работы по его реставрации приближаются к завершению", – рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Сейчас специалисты выполняют работы по лестницам и доделывают покрытие пола стилобата из терраццо. Также на исторические места возвращаются барельефы, воссозданные по сохранившимся архивным материалам.

По словам гендиректора ВДНХ Сергей Шогурова, в настоящее время всего на ВДНХ отреставрировано 80% архитектурных памятников. Сейчас работы ведутся по комплексной научной реставрации нескольких объектов культурного наследия, среди которых и павильон № 8 "Юные натуралисты".

"После обновления этот исторический объект станет еще одним экспонатом архитектурного музея под открытым небом на ВДНХ. Посетители главной выставки страны смогут увидеть павильон № 8 "Юные натуралисты" практически таким же, каким он был задуман 70 лет назад", – отметил Шогуров.

Ранее Сергей Собянин принял решение о восстановлении фасадов церкви Николы Заяицкого. Здание является объектом культурного наследия федерального значения, а его история отсчитывается с начала XVII века. Оно было построено в 1749–1754 годах, уточнил градоначальник.

