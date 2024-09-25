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25 сентября, 11:30

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Еще 44 молочно-раздаточных пункта открылись в Москве после ремонта

Еще 44 молочно-раздаточных пункта открылись в Москве после ремонта

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Еще 44 молочно-раздаточных пункта открыли в столице после ремонта, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Услуга стала более доступной для жителей почти 40 районов. Теперь они могут получать продукты в более комфортных условиях. Город поддерживает родителей и создает для них и их детей всю необходимую инфраструктуру. В распоряжении сотрудников и посетителей обновленных молочно-раздаточных пунктов – новая мебель и техника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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