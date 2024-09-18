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18 сентября, 16:00

Транспорт

Отдельные платформы планируется построить на всех пунктах остановки ВСМ в Москве

Отдельные платформы планируется построить на всех пунктах остановки ВСМ в Москве

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Выделенные пути и отдельные платформы на всех четырех остановочных пунктах планируется построить для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург (ВСМ-1) в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Трассировка трассы ВСМ-1 в административных границах столицы пройдет параллельно путям Октябрьской железной дороги. Поезда ВСМ будут останавливаться на городских вокзалах Зеленоград-Крюково, Рижская, Петровско-Разумовская. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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