Отдельные платформы планируется построить на всех пунктах остановки ВСМ в Москве

Выделенные пути и отдельные платформы на всех четырех остановочных пунктах планируется построить для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург (ВСМ-1) в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Трассировка трассы ВСМ-1 в административных границах столицы пройдет параллельно путям Октябрьской железной дороги. Поезда ВСМ будут останавливаться на городских вокзалах Зеленоград-Крюково, Рижская, Петровско-Разумовская. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.