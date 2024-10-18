Кешбэк при оплате проезда в столичном транспорте по QR-коду будут начислять до конца года

Система оплаты поездок по QR-коду заработала в столице в начале 2024 года. А до конца года пассажиры, воспользовавшиеся этим способом, будут получать кешбэк с каждой поездки в размере 15 рублей.

Для прохода в метро, на МЦК и речной транспорт необходимо сгенерировать QR-код в приложении и поднести устройство к считывателю на турникете. В наземном транспорте – из приложения "Метро Москвы" нужно отсканировать QR-код, выведенный на экране валидатора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.