Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 07:30

Транспорт

Кешбэк при оплате проезда в столичном транспорте по QR-коду будут начислять до конца года

Кешбэк при оплате проезда в столичном транспорте по QR-коду будут начислять до конца года

Москва продолжит масштабное развитие транспортной инфраструктуры

Новости часа: в Москве усилят контроль за вывозом строительных отходов

Сотни километров дорог построят в Москве по Адресной инвестиционной программе

Новости часа: основные работы по благоустройству набережных реки Яузы завершены

"Безопасный город": в Москву не впускают перегруженные грузовики

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 октября

Новости часа: завершены основные работы по благоустройству набережных реки Яузы

"Мой район. Новости": будущий вокзал Серп и Молот станет одним из крупнейших в Москве

Новости часа: за три года в Москве планируется построить 12 новых станций метро

Система оплаты поездок по QR-коду заработала в столице в начале 2024 года. А до конца года пассажиры, воспользовавшиеся этим способом, будут получать кешбэк с каждой поездки в размере 15 рублей.

Для прохода в метро, на МЦК и речной транспорт необходимо сгенерировать QR-код в приложении и поднести устройство к считывателю на турникете. В наземном транспорте – из приложения "Метро Москвы" нужно отсканировать QR-код, выведенный на экране валидатора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспорттехнологиивидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика