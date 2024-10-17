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17 октября, 07:45

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Собянин: за три года в Москве планируется построить 12 новых станций метро

Собянин: за три года в Москве планируется построить 12 новых станций метро

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Более 28 километров линий столичной подземки, 12 станций и 2 электродепо планируют ввести в работу в ближайшие три года. О расширении сети Московского метрополитена написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Развитие транспортной инфраструктуры остается ключевым направлением Адресной инвестиционной программы. Планируется продолжить строительство Троицкой линии с открытием четырех станций на участке от "ЗИЛ" до "Новаторской".

Кроме того, на карте метро появится новая Рублево-Архангельская ветка. На участке между "Шелепихой" и "Ильинской" заработают 8 станций.

Также будут введены в эксплуатацию две новые станции: "Гольяново" на Арбатско-Покровской линии и "Достоевская" на Кольцевой линии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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