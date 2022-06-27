Очевидцы сообщили о перегруженном автомобиле

Водитель грузовика полностью заполнил багажник и кабину автомобиля грузом. Соответствующие кадры прислали очевидцы.

Груз в багажнике автомобиля перекосился. Кроме того, создается впечатление, что автомобиль с трудом держит дорогу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

