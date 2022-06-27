Число заключенных в Москве договоров страхования выросло более чем на треть

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В первом квартале текущего года в Москве было заключено около 27,2 миллиона договоров страхования на общую сумму 299,1 триллиона рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, количество заключенных соглашений увеличилось на 35,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а также на 47,8% – по сравнению с первым кварталом 2020 года.

"Большинство заключенных в первом квартале договоров пришлось на добровольное страхование имущества – 9 миллионов, или около 33,4% от общего числа, а еще 6,9 миллиона, или 25,7%, – на добровольное страхование от несчастных случаев и болезней. Замыкает тройку лидеров страхование финансовых рисков: в январе – марте в столице заключили около 6 миллионов таких договоров, это почти 22,2% от общего количества", – заявил Ефимов.

Кроме того, с января по март 2022 года было заключено 1,07 миллиона договоров обязательного страхования, из которых почти 1,06 миллиона относятся к ОСАГО. По словам Ефимова, темпы роста оформляемых договоров в столице опережают общероссийские. Так, в первые три месяца в РФ оформили 46,7 миллиона договоров, что на 13,5% больше прошлогоднего показателя и на 16,5% – показателя 2020 года.

По итогам первого квартала этого года доля оформленных в Москве соглашений составила 58,1% от общего числа по России. За аналогичный период 2021 года доля столицы составила 48,7%, 2020-го – 45,8%.

По словам главы столичного департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, страховые предпочтения москвичей постепенно меняются. Так, в первом квартале 2020 года число договоров страхования жизни снизилось на 26% в связи с сокращением числа предоставленных ипотечных кредитов, при оформлении которых заключаются такие договоры. При этом в январе – марте популярность набрало страхование гражданской ответственности и имущества.

Также Пуртов отметил, что почти в два раза выросло количество заключенных договоров страхования грузов и гражданской ответственности причинения вреда третьим лицам. Число оформленных договоров страхования финансовых рисков также выросло в полтора раза. Однако, несмотря на рост количества заключенных договоров, общий объем страховой суммы за год снизился на 22%.

"Рекордное снижение сумм отмечается в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней – на 65% относительно первого квартала 2021 года. При этом на 90% вырос объем добровольного медицинского страхования. Более чем в 2,3 раза увеличилась сумма договоров страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, почти вдвое – объемы страхования средств железнодорожного транспорта", – заключил Пуртов.

Ранее руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что доля инвестиций крупного и среднего бизнеса в столичную сферу финансов и страхования в 2021 году составила 407 миллиардов рублей – почти 12% от общего объема.