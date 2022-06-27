Новости регионов: людей эвакуировали в ковше трактора на Транскавказской автомагистрали

На Транскавказской автомагистрали застрявших в горах людей эвакуируют в ковше строительной техники. Кадры, где людей в дождевиках перевозят с одного берега речки на другой в ковше трактора, показали местные телеканалы. Судя по лицам, всем все нравится. Автомагистраль стала непроходимой из-за камнепадов, вызванных сильными дождями. Дорогу закрыли до особого распоряжения властей региона.

В Ульяновске лучшего водителя трамвая определили, в том числе, по игре в боулинг прямо на путях. Нужно было и удар по шару нанести достаточной силы, и вовремя затормозить. Победители получили денежные призы и признание начальства. Руководители ульяновских депо уверены, что подобные соревнования способствуют профессиональному росту.

Крым приходит в себя после мощных ливней и готовится к новому удару стихии. Грозы с градом и сильный ветер не закончились. По последним данным МЧС, подтопленными остаются десятки домов, около 40. Накануне в ведомстве сообщили, что от непогоды пострадали семь населенных пунктов. С опасной территории за сутки эвакуировали более 120 человек. В зоне подтопления оказались как частные участки, так и многоквартирные дома.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.