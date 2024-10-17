Набиуллина назвала правильным решением использование в России одного платежного QR-кода

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Дискуссия Центробанка и банковского сообщества о едином платежном QR-коде продолжается. Однако использование одного кода является правильным решением, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Безусловно, мы продолжаем общаться с банковским сообществом, но мы уже склоняемся к одному решению и готовим проект закона", – приводит слова Набиуллиной РИА Новости.

По словам главы ЦБ, в ближайшее время проект отправят на межведомственное согласование.

"Мы обсудили возможности, развилки, варианты с множеством QR, с двумя QR, на наш взгляд один QR – это абсолютно правильное решение", – уточнила Набиуллина.

Ранее Центробанк предложил закрепить в законе норму об универсальном QR-коде. Как рассказывала Набиуллина, код будет работать на равноудаленной инфраструктуре. Она также призвала сделать это обязательным к внедрению цифрового рубля.

При этом универсальный QR-код нельзя представлять как "битву регулятора" и консорциума банков за контроль над рынком, уточнила Набиуллина.