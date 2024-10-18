Новости регионов: легковушка и грузовик с фейерверками столкнулись в Амурской области

В Амурской области легковушка влетела в фуру с фейерверками. От удара грузовик завалился на бок и задел электрический провод. Обе машины загорелись, а взрывы пиротехники было видно издалека. Водитель и двое детей-пассажиров иномарки погибли. После тушения на месте нашли тело еще одного погибшего, его личность устанавливается. Водитель фуры госпитализирован. Как сообщили в МВД, авария произошла из-за того, что женщина за рулем легковой машины не уступила дорогу большегрузу, который ехал по главной.

Тем временем в Петербурге катер врезался в опору моста, получил пробоину и начал тонуть. Пассажиры успели самостоятельно выбраться на берег, а судно частично ушло под воду. В причинах и обстоятельствах происшествия разбирается транспортная прокуратура.

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