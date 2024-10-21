Четыре авто попали в ДТП на 79-м километре МКАД

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Четыре автомобиля столкнулись в левом и среднем рядах на внешней стороне МКАД. Об этом пишет пресс-служба столичного Дептранса.

Авария произошла на 79-м километре кольцевой автодороги, на месте уже работают экстренные службы. Информации о пострадавших пока не поступало, обстоятельства произошедшего также уточняются.

"Движение в районе ДТП затруднено на 2,7 километра. Выбирайте пути объезда", – призвали в ведомстве.

Ранее 3 пешехода пострадали в ДТП на востоке столицы. Все произошло на перекрестке Зеленого проспекта и 1-й Владимирской улицы. Водитель иномарки не справился с управлением, выехал на тротуар, где и сбил трех пешеходов. Последние получили различные травмы.

