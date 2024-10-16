Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 21:30

Транспорт

"Безопасный город": в Москве уже около 300 "вафельных перекрестков"

"Безопасный город": в Москве уже около 300 "вафельных перекрестков"

Сезон проката летнего транспорта завершился на ВДНХ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 октября

Новости часа: Москва реализует крупнейшую в ее истории программу развития

Участок трассы М-5 запустили в Подмосковье

Москвичи оплачивают проезд по биометрии около 160 тыс раз в день

Новости часа: отдельные дорожки для самокатов в центре Москвы обустраивать не будут

Более 375 тыс пользователей зарегистрировались в столичной системе оплаты по биометрии

"Мой район. Новости": новые электробусные маршруты запущены в Бутове

Новости часа: Собянин заявил об увеличении ожидаемой продолжительности жизни в Москве

Вафельницы сделали жизнь московских автомобилистов слаще. А тех, кто еще не распробовал желтую сетчатую разметку на перекрестках и нарушал ПДД – стало меньше на 23%. В Дептрансе объяснили, что такого результата удалось достичь благодаря камерам. Платить по тысяче рублей за остановку на разметке дольше пяти секунд – дело малоприятное. Всего в городе "вафельных перекрестков" уже около 300. На них почти не бывает заторов и случается значительно меньше аварий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Безопасный город
транспортвидеоАлександр Астахов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика