"Безопасный город": в Москве уже около 300 "вафельных перекрестков"

Вафельницы сделали жизнь московских автомобилистов слаще. А тех, кто еще не распробовал желтую сетчатую разметку на перекрестках и нарушал ПДД – стало меньше на 23%. В Дептрансе объяснили, что такого результата удалось достичь благодаря камерам. Платить по тысяче рублей за остановку на разметке дольше пяти секунд – дело малоприятное. Всего в городе "вафельных перекрестков" уже около 300. На них почти не бывает заторов и случается значительно меньше аварий.



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