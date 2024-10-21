Собянин: более 900 км проводов убрали под землю в рамках проекта "Чистое небо"

Более 900 километров проводов убрали под землю в рамках городской программы "Чистое небо". Итоги работы в своем телеграм-канале подвел Сергей Собянин.

Кабели питания и управления наружным освещением, провода мобильных операторов, интернет-провайдеров и городских служб поместили в специальные трубы, которые соединили с кабельными колодцами.

Программа "Чистое небо" была запущена в столице в 2015 году. В рамках нее привели в порядок многие знаковые улицы в центре города, среди которых улица Сергия Радонежского, Кадашевская набережная и сад "Аквариум". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.