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21 октября, 10:15

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Собянин: более 900 км проводов убрали под землю в рамках проекта "Чистое небо"

Собянин: более 900 км проводов убрали под землю в рамках проекта "Чистое небо"

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Более 900 километров проводов убрали под землю в рамках городской программы "Чистое небо". Итоги работы в своем телеграм-канале подвел Сергей Собянин.

Кабели питания и управления наружным освещением, провода мобильных операторов, интернет-провайдеров и городских служб поместили в специальные трубы, которые соединили с кабельными колодцами.

Программа "Чистое небо" была запущена в столице в 2015 году. В рамках нее привели в порядок многие знаковые улицы в центре города, среди которых улица Сергия Радонежского, Кадашевская набережная и сад "Аквариум". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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