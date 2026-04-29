29 апреля, 06:42

Происшествия

ВСУ с помощью дронов атаковали 4 района Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи дронов четыре района Ростовской области в ночь на среду, 29 апреля. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

По его словам, силы ПВО ликвидировали БПЛА в четырех районах области: Боковском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховском. Данные о пострадавших и разрушениях объектов не поступали.

Ранее ВСУ с помощью дронов атаковали легковой автомобиль в селе Новая Таволжанка Белгородской области. В результате атаки были ранены три человека. Им оказывается вся необходимая медпомощь.

Также посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что в ночь с 25 на 26 апреля Севастополь подвергся одной из самых масштабных атак БПЛА. По его информации, повреждения получили не менее 50 жилых домов.

Читайте также


Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

Введут ли в России оплату за зарубежный трафик?

Эксперты уверены: платный зарубежный трафик – единственный доступный способ ограничений

Меры приведут к дополнительным затратам для операторов и пользователей

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать в России майские праздники за счет январских?

Весна гораздо лучше подходит для активного отдыха на природе

Однако эксперты уверены: большинство россиян привлекают именно новогодние каникулы

Читать
закрыть

Зачем нужен единый реестр учета домашних животных в РФ?

Мера поможет с поиском потерявшихся питомцев

Реестр будет направлен на легализацию деятельности заводчиков

Читать
закрыть

Что будет с туризмом в Туапсе после атаки на НПЗ?

Курортные поселки в окрестностях Туапсе пока не пострадали

Однако на фоне произошедшего количество бронирований туров сократилось на 15%

Читать
закрыть

Какие социальные навыки помогут развить танцы?

Танцы помогают побороть замкнутость

Все групповые форматы таких занятий дадут чувство единения с окружающими

Читать
закрыть

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

