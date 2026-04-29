ВСУ с помощью дронов атаковали 4 района Ростовской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи дронов четыре района Ростовской области в ночь на среду, 29 апреля. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

По его словам, силы ПВО ликвидировали БПЛА в четырех районах области: Боковском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховском. Данные о пострадавших и разрушениях объектов не поступали.

Ранее ВСУ с помощью дронов атаковали легковой автомобиль в селе Новая Таволжанка Белгородской области. В результате атаки были ранены три человека. Им оказывается вся необходимая медпомощь.

Также посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что в ночь с 25 на 26 апреля Севастополь подвергся одной из самых масштабных атак БПЛА. По его информации, повреждения получили не менее 50 жилых домов.