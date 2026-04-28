Мирошник заявил, что Севастополь подвергся одной из самых масштабных в России атак БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь с 25 на 26 апреля Севастополь подвергся одной из самых масштабных в РФ атак беспилотников, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он отметил, что на одной из улиц города после удара дрона по гражданскому автомобилю погиб 43-летний мужчина. Кроме того, в других районах ранения получили четыре человека, в том числе пожилые женщина и мужчина.

"Атака привела к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры. Повреждения получили не менее 50 жилых домов", – подчеркнул Мирошник.

Помимо этого, в числе тех субъектов России, которые чаще всего обстреливает противник, продолжала находиться Брянская область. По словам посла, ежедневно регион атаковали от 100 до 150 вражеских дронов.

В ночь на 26 апреля Севастополь подвергся атаке украинских беспилотников. Дроны, оснащенные металлическими шариками, привели к гибели одного человека и ранениям 4 мирных жителей, их доставили в больницу.

Обломки одного из аппаратов повредили окна в кардиологическом отделении городской больницы, однако медицинское учреждение продолжает работу в обычном режиме.

Кроме того, в результате атаки повреждения получили 107 многоквартирных домов и 79 частных домовладений. Урон также получили около 100 автомобилей.

