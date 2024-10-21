21 октября, 08:15Транспорт
Авиапассажирам могут разрешить самим сдавать свой багаж перед полетом
Международная ассоциация аэропортов предложила Минтрансу разрешить пассажирам самостоятельно сдавать багаж перед полетом. Аэропорты уже изучают возможность установки систем автоматической регистрации багажа с использованием электронных бирок. Это позволит пассажирам, которые зарегистрировались онлайн не стоять в очередях к стойкам регистрации. Пассажиры смогут самостоятельно сканировать посадочный талон, получать бирку, прикреплять ее к багажу и ставить на ленту.
Этим летом похожую систему начали тестировать в аэропорту Екатеринбурга. Услугой воспользовались более 5 тысяч пассажиров. Эксперты отмечают, что такая практика уже распространена в мире.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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