Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 08:15

Транспорт

Авиапассажирам могут разрешить самим сдавать свой багаж перед полетом

Авиапассажирам могут разрешить самим сдавать свой багаж перед полетом

Более 150 тысяч поездок совершили москвичи на новом трамвайном маршруте № 2

В Минтрансе РФ обсуждают новые ограничения для пользователей электросамокатов

Системы отопления проверили в автобусах и электробусах перед зимой в Москве

Движение на Садовой-Спасской улице ограничено из-за пожара

Пассажиры совершили более 150 тысяч поездок на новом трамвайном маршруте №2

Москвичам рассказали, какие районы соединяет новый трамвайный маршрут

Самокатчиков могут обязать сдавать на права

Трамвайный маршрут № 2 включает несколько станций метро

Собянин: пассажиры совершили более 150 тысяч поездок на новом трамвайном маршруте № 2

Международная ассоциация аэропортов предложила Минтрансу разрешить пассажирам самостоятельно сдавать багаж перед полетом. Аэропорты уже изучают возможность установки систем автоматической регистрации багажа с использованием электронных бирок. Это позволит пассажирам, которые зарегистрировались онлайн не стоять в очередях к стойкам регистрации. Пассажиры смогут самостоятельно сканировать посадочный талон, получать бирку, прикреплять ее к багажу и ставить на ленту.

Этим летом похожую систему начали тестировать в аэропорту Екатеринбурга. Услугой воспользовались более 5 тысяч пассажиров. Эксперты отмечают, что такая практика уже распространена в мире.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика