Авиапассажирам могут разрешить самим сдавать свой багаж перед полетом

Международная ассоциация аэропортов предложила Минтрансу разрешить пассажирам самостоятельно сдавать багаж перед полетом. Аэропорты уже изучают возможность установки систем автоматической регистрации багажа с использованием электронных бирок. Это позволит пассажирам, которые зарегистрировались онлайн не стоять в очередях к стойкам регистрации. Пассажиры смогут самостоятельно сканировать посадочный талон, получать бирку, прикреплять ее к багажу и ставить на ленту.

Этим летом похожую систему начали тестировать в аэропорту Екатеринбурга. Услугой воспользовались более 5 тысяч пассажиров. Эксперты отмечают, что такая практика уже распространена в мире.

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