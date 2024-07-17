СМС-информирование о состоянии пациента внедрено еще в 18 стационарах Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

СМС-информирование, благодаря которому родственники могут узнать о состоянии пациента в реанимации, внедрено еще в 18 столичных стационарах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

"Когда твой близкий в реанимации, справиться с тревогой и беспокойством особенно сложно. Сегодня благодаря цифровизации московских больниц у нас появилось больше возможностей для повышения информированности родных и близких пациентов, находящихся на лечении", – рассказала Ракова.

Заммэра отметила, что в июне на базе Московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) "Коммунарка" в пилотном режиме начал работать сервис СМС-информирования. Родственникам каждый день приходят сообщения с важными данными о здоровье человека, находящегося в отделении интенсивной терапии. В тексте указывается, находится ли пациент в сознании, подключен ли к ИВЛ, какая у него температура, сатурация и другое.

Так как проект оказался востребованным у горожан, к сервису подключили еще 18 столичных стационаров. Ими стали:

ГКБ имени Юдина;

ГКБ имени Вересаева;

НИИ скорой помощи имени Склифосовского;

ГКБ № 1 имени Пирогова;

ГКБ имени Боткина;

ГКБ имени Буянова;

ГКБ № 15 имени Филатова;

инфекционная клиническая больница № 1;

ГКБ № 31 имени академика Савельевой;

ГКБ № 24;

ГКБ № 23 имени Давыдовского;

ГКБ имени Ерамишанцева;

Московская городская онкологическая больница № 62;

ГКБ № 29 имени Баумана;

ГКБ № 67 имени Ворохобова;

ГКБ № 52;

Московский клинический научный центр имени Логинова;

городская клиническая онкологическая больница № 1.

В будущем сервис появится в реанимациях и других московских больниц. Для подключения СМС-оповещений родственнику нужно обратиться к лечащему врачу отделения, который поставит в ЕМИАС соответствующую пометку о подключении. После этого начнется рассылка. Она автоматически отключится, когда пациента переведут из реанимации и он сможет самостоятельно общаться с близкими.

Ранее сообщалось, что в течение полугода в столице появятся свыше 30 цифровых стационаров. Больницы и поликлиники перейдут на современное компьютерное оборудование, а цифровые документы заменят бумажные. Кроме того, врачам уже помогает сервис ЕМИАС, через который пациенты могут записаться на прием, а медперсонал может вести электронные медицинские карты, делать назначения и собирать результаты анализов.