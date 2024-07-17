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17 июля, 09:58

Технологии

СМС-информирование о состоянии пациента внедрено еще в 18 стационарах Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

СМС-информирование, благодаря которому родственники могут узнать о состоянии пациента в реанимации, внедрено еще в 18 столичных стационарах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

"Когда твой близкий в реанимации, справиться с тревогой и беспокойством особенно сложно. Сегодня благодаря цифровизации московских больниц у нас появилось больше возможностей для повышения информированности родных и близких пациентов, находящихся на лечении", – рассказала Ракова.

Заммэра отметила, что в июне на базе Московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) "Коммунарка" в пилотном режиме начал работать сервис СМС-информирования. Родственникам каждый день приходят сообщения с важными данными о здоровье человека, находящегося в отделении интенсивной терапии. В тексте указывается, находится ли пациент в сознании, подключен ли к ИВЛ, какая у него температура, сатурация и другое.

Так как проект оказался востребованным у горожан, к сервису подключили еще 18 столичных стационаров. Ими стали:

  • ГКБ имени Юдина;
  • ГКБ имени Вересаева;
  • НИИ скорой помощи имени Склифосовского;
  • ГКБ № 1 имени Пирогова;
  • ГКБ имени Боткина;
  • ГКБ имени Буянова;
  • ГКБ № 15 имени Филатова;
  • инфекционная клиническая больница № 1;
  • ГКБ № 31 имени академика Савельевой;
  • ГКБ № 24;
  • ГКБ № 23 имени Давыдовского;
  • ГКБ имени Ерамишанцева;
  • Московская городская онкологическая больница № 62;
  • ГКБ № 29 имени Баумана;
  • ГКБ № 67 имени Ворохобова;
  • ГКБ № 52;
  • Московский клинический научный центр имени Логинова;
  • городская клиническая онкологическая больница № 1.

В будущем сервис появится в реанимациях и других московских больниц. Для подключения СМС-оповещений родственнику нужно обратиться к лечащему врачу отделения, который поставит в ЕМИАС соответствующую пометку о подключении. После этого начнется рассылка. Она автоматически отключится, когда пациента переведут из реанимации и он сможет самостоятельно общаться с близкими.

Ранее сообщалось, что в течение полугода в столице появятся свыше 30 цифровых стационаров. Больницы и поликлиники перейдут на современное компьютерное оборудование, а цифровые документы заменят бумажные. Кроме того, врачам уже помогает сервис ЕМИАС, через который пациенты могут записаться на прием, а медперсонал может вести электронные медицинские карты, делать назначения и собирать результаты анализов.

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