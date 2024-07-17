17 июля, 09:58Технологии
СМС-информирование о состоянии пациента внедрено еще в 18 стационарах Москвы
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
СМС-информирование, благодаря которому родственники могут узнать о состоянии пациента в реанимации, внедрено еще в 18 столичных стационарах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.
"Когда твой близкий в реанимации, справиться с тревогой и беспокойством особенно сложно. Сегодня благодаря цифровизации московских больниц у нас появилось больше возможностей для повышения информированности родных и близких пациентов, находящихся на лечении", – рассказала Ракова.
Заммэра отметила, что в июне на базе Московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) "Коммунарка" в пилотном режиме начал работать сервис СМС-информирования. Родственникам каждый день приходят сообщения с важными данными о здоровье человека, находящегося в отделении интенсивной терапии. В тексте указывается, находится ли пациент в сознании, подключен ли к ИВЛ, какая у него температура, сатурация и другое.
Так как проект оказался востребованным у горожан, к сервису подключили еще 18 столичных стационаров. Ими стали:
- ГКБ имени Юдина;
- ГКБ имени Вересаева;
- НИИ скорой помощи имени Склифосовского;
- ГКБ № 1 имени Пирогова;
- ГКБ имени Боткина;
- ГКБ имени Буянова;
- ГКБ № 15 имени Филатова;
- инфекционная клиническая больница № 1;
- ГКБ № 31 имени академика Савельевой;
- ГКБ № 24;
- ГКБ № 23 имени Давыдовского;
- ГКБ имени Ерамишанцева;
- Московская городская онкологическая больница № 62;
- ГКБ № 29 имени Баумана;
- ГКБ № 67 имени Ворохобова;
- ГКБ № 52;
- Московский клинический научный центр имени Логинова;
- городская клиническая онкологическая больница № 1.
В будущем сервис появится в реанимациях и других московских больниц. Для подключения СМС-оповещений родственнику нужно обратиться к лечащему врачу отделения, который поставит в ЕМИАС соответствующую пометку о подключении. После этого начнется рассылка. Она автоматически отключится, когда пациента переведут из реанимации и он сможет самостоятельно общаться с близкими.
Ранее сообщалось, что в течение полугода в столице появятся свыше 30 цифровых стационаров. Больницы и поликлиники перейдут на современное компьютерное оборудование, а цифровые документы заменят бумажные. Кроме того, врачам уже помогает сервис ЕМИАС, через который пациенты могут записаться на прием, а медперсонал может вести электронные медицинские карты, делать назначения и собирать результаты анализов.
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