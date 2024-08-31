Екатерина Раззакова: Центр молодежного парламентаризма открылся в ЮЗАО

Фото: Кристина Петрова

После капитального ремонта открылся Центр молодежного парламентаризма (ЦМП) в Юго-Западном округе столицы по адресу улица Каховка, 21. Это инновационная площадка, на которой члены молодежных палат города обмениваются идеями и запускают проекты в целях дальнейшего развития молодежной среды, сообщила руководитель волонтерского центра "Доброе место. ЮЗАО" Екатерина Раззакова.

В ходе торжественной церемонии открытия обновленного ЦМП молодежные палаты разных районов представили видеоролики о проделанной за лето работе и поделились планами на будущее. В самом здании теперь появились игровые зоны и пространства для "креативного отдыха".

В Москве 146 Молодежных палат. Это более 1 700 человек в возрасте от 16 до 30 лет, которые ежегодно запускают несколько тысяч проектов на уровне районов. И все это происходит под общей координацией ЦМП, отметила Раззакова.

"Летом было много интересного и полезного. Это и совместное участие в экологических акциях Мосволонтера, и очень важная встреча в окружном штабе по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает" на Севастопольском проспекте, на которой волонтеры и парламентарии договорились сотрудничать и вместе помогать нашим ребятам на СВО и жителям новых регионов", – рассказала Екатерина Раззакова.

Она также обсудила предстоящую работу с активистами, наметила план по реализации проектов до конца года. Москва по праву считается городом молодых: 3,5 миллиона ее жителей, фактически четвертая часть населения, молодые люди от 14 до 35 лет.

Именно молодежь придает городу импульс для движения вперед, убеждена Екатерина Раззакова.

"Ребята должны зарядить обновленный ЦМП своей молодой энергией, своим позитивом, идеями, инновациями, чтобы наша любимая Москва с каждым днем становилась еще красивей и комфортней для жителей", – добавила она.

Ранее в Солнцеве состоялся мастер-класс под названием "Креатив и ораторское искусство" – очередное мероприятие проекта "Кадровый резерв", который курирует руководитель проектных направлений Российского фонда мира Мария Воропаева. Слушателями стали парни и девушки из Солнцева, Ново-Переделкина и Внукова, которым рассказали об основах ораторского искусства, поиске в себе творческого начинания, умению грамотно расставлять приоритеты и презентовать себя на публике.

