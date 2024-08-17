Мастер-класс для молодежи о креативе и ораторском искусстве прошел в Солнцеве

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В Солнцеве состоялся мастер-класс под названием "Креатив и ораторское искусство" – очередное мероприятие проекта "Кадровый резерв", который курирует руководитель проектных направлений Российского фонда мира Мария Воропаева. Приглашенным спикером стал сенатор Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин, сообщает корреспондент Агентства "Москва".

Интенсив для будущих руководителей, политиков и общественников Москвы прошел на базе библиотеки № 221 района Солнцево. Слушателями стали парни и девушки из Солнцева, Ново-Переделкина и Внукова, которым рассказали об основах ораторского искусства, поиске в себе творческого начинания, умению грамотно расставлять приоритеты и презентовать себя на публике.

По словам ведущего мастер-класса, члена Совета Федерации Вадима Деньгина, задача – уже сейчас помочь будущим руководителям, чиновникам и политикам найти в себе творческие резервы, прийти к самоорганизации ума, нащупать точку роста и выстроить ориентиры.

"Немало людей не хотят развивать как себя, так и свою компанию, партию или даже всю нашу страну. Цель подобных мастер-классов – сформировать новый тип активной думающей молодежи. Умение правильно говорить и подавать себя – один из важнейших инструментов этой работы", – подчеркнул он.

Как рассказала куратор "Кадрового резерва", руководитель проектных направлений Российского фонда мира и активист движения "Мой район" Мария Воропаева, современная жизнь наполнена мощным информационным шумом.

"Чтобы выделиться из этого потока, нужны креатив и правильная самоподача, и не важно, говорим мы о молодом стартапере, начинающем актере или будущем депутате. Но речь идет не о бездумной гонке за скандальной саморекламой с утратой этических и моральных границ. Именно потому "Кадровый резерв" приглашает проводить свои интенсивы только проверенных профессионалов – чтобы наша молодежь могла услышать что-то ценное, правильное, интересное и взять на заметку", – отметила Воропаева.

Российский фонд мира регулярно организует профессионально ориентированные мастер-классы и семинары для перспективной молодежи. В частности, этим летом в рамках "Кадрового резерва" заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов провел для старшеклассников и студентов Западного административного округа семинар "Как стать успешным управленцем", а работники районных управ на местах знакомили молодых москвичей с особенностями государственной и муниципальной служб.

Между тем 22 августа в столичной сети коворкинг-центров для некоммерческих организаций (НКО) стартует обучающий интенсив по выстраиванию коммуникаций. Регистрация открыта на официальной странице проекта. В рамках трека "Я – лидер НКО" руководителей организаций приглашают повысить личную эффективность и обменяться опытом. Всего будет два потока, первый начнется в августе, а второй – весной 2025 года.