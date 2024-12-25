На ВДНХ будет создан один из крупнейших выставочных центров – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Один из крупнейших выставочных центров будет открыт на ВДНХ в ближайшие годы. Об этом Сергей Собянин заявил в ходе ежегодного отчета о работе правительства Москвы перед Мосгордумой.

По словам мэра Москвы, также в выставочном комплексе предстоит реставрация девяти исторических павильонов.

Ранее Собянин рассказывал, что исторические павильоны приобретают вторую жизнь за счет реализации программы "Возрождение ВДНХ".

Так, в числе отреставрированных и открытых за последнее время зданий выделяются два объекта культурного наследия федерального значения. Речь идет о павильонах "Зерно" и "Центральный". Кроме того, специалисты привели в порядок кинотеатр "Круговая кинопанорама".