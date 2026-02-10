Собянин: 26 зданий пожарных депо построено в Москве с 2011 года

В Москве с 2011 года построили 26 новых пожарных депо. В прошлом году в столице также появились 5 пожарно-спасательных отрядов. О развитии службы рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Современные депо оборудованы учебными классами, комнатами отдыха, тренажерными залами и специальными тренировочными комплексами. Помимо строительства новых объектов, в городе проводят реконструкцию существующих. За последние годы привели в порядок 30 пожарных депо.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.