Специалисты убирают и вывозят снег на станциях МЖД

На станциях Московской железной дороги проводятся работы по уборке и вывозу снега. Также железнодорожники вскрывают лед на водоотводах и руслах искусственных сооружений.

Особое внимание уделяется очистке от снега земляного полотна, высоких насыпей и глубоких кюветов, нагорных и водоотводных канав. Это направлено на организацию бесперебойного движения поездов в период массового таяния снегов.

