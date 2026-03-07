07 марта, 09:30Транспорт
Специалисты убирают и вывозят снег на станциях МЖД
На станциях Московской железной дороги проводятся работы по уборке и вывозу снега. Также железнодорожники вскрывают лед на водоотводах и руслах искусственных сооружений.
Особое внимание уделяется очистке от снега земляного полотна, высоких насыпей и глубоких кюветов, нагорных и водоотводных канав. Это направлено на организацию бесперебойного движения поездов в период массового таяния снегов.
