Похолодания в Москве после 8 марта не будет. Синоптики прогнозируют, что температура начнет медленно повышаться. По ночам ожидается минимум минус 5 градусов, а в дневное время будут плюсовая температура и солнечная погода.

При этом пятница, 6 марта, станет самым холодным днем текущей недели. В среднем по городу фиксируется около минус 1 градуса. В воскресенье, 8 марта, метеоситуация будет комфортной.

