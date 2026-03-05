Пассажиров попросили покинуть судно Celestyal Journey в Дохе до 7 марта

Сотни российских туристов принуждают покинуть круизный лайнер Celestyal Journey, застрявший в столице Катара. Экипаж объявил, что дальше корабль не пойдет, и попросил освободить каюты до 7 марта.

Добраться до аэропорта в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы улететь домой, у туристов нет возможности. По словам пассажирки, представители корабля сообщили, что с судном связывались все посольства, кроме российского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.