Пассажиров попросили покинуть судно Celestyal Journey в Дохе до 7 марта
Сотни российских туристов принуждают покинуть круизный лайнер Celestyal Journey, застрявший в столице Катара. Экипаж объявил, что дальше корабль не пойдет, и попросил освободить каюты до 7 марта.
Добраться до аэропорта в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы улететь домой, у туристов нет возможности. По словам пассажирки, представители корабля сообщили, что с судном связывались все посольства, кроме российского.
