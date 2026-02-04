"Деньги 24": в России могут отказаться от ремонта автомобилей по полисам ОСАГО

Российский рынок обязательного автострахования (ОСАГО) ожидают изменения. Центробанк и участники рынка начали обсуждать возможную реформу. Основными темами стали повышение лимитов выплат и потенциальный отказ от натурального возмещения.

Лимиты в 400 тысяч рублей за ущерб имуществу и 500 тысяч за вред жизни и здоровью не менялись много лет. По данным страховщиков, из-за роста цен на авто и запчасти все больше выплат превышают эти суммы. Эксперты предлагают поднять минимальный лимит до 1 миллиона рублей, что может незначительно увеличить стоимость полиса.

