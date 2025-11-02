График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

02 ноября, 16:15

Собянин: сборная Москвы стала лучшей на Национальном чемпионате "Абилимпикс"

Сборная Москвы стала лучшей на Национальном чемпионате "Абилимпикс" – соревнованиях по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью. В копилке команды 101 медаль. Победителей поздравил Сергей Собянин в своем блоге.

Финальные соревнования собрали более тысячи участников из российских регионов и зарубежных стран. Соревнования проходили по 50 востребованным компетенциям в различных сферах, а самые талантливые участники получили предложения о работе прямо на площадке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыобществогородвидеоМаксим Шаманин

