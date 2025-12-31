Сергей Собянин сообщил об открытии сада в Тимирязевском районе Москвы

В Тимирязевском районе Москвы открыли новый детский сад. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин. Учреждение на Астрадамской улице, рассчитанное на 150 детей, построено в рамках Адресной инвестиционной программы.

Оно находится рядом с новыми жилыми домами, возведенными по программе реновации. Здание отличается современной архитектурой. В его оформлении использованы спокойные оттенки серого, оливкового и белого цветов.

