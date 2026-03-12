Сергей Собянин: детский сад на 175 мест построят в Южном Бутове

Детский сад на 175 мест построят в Южном Бутове. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Трехэтажное здание с алюминиевыми витражами на фасадах расположится на Варшавском шоссе.

В нем будет семь групп со спальнями и игровыми. На прилегающей территории появятся игровые площадки с теневыми навесами и спортивная зона. Также в здании будут музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для развивающих занятий, медицинский блок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.