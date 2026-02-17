Сергей Собянин объявил о начале строительства станции метро "Луганская"

В Москве продолжается строительство Бирюлевской линии метро. Как рассказал Сергей Собянин, активные работы сейчас развернуты на будущей станции "Луганская". Она появится вдоль Кавказского бульвара с выходом к Ереванской улице.

На объекте приступили к формированию масштабного котлована, длина которого превысит полкилометра. Это один из ключевых этапов, от которого зависит дальнейший темп строительства всей линии. Строительство станционного комплекса будет вестись открытым способом в едином котловане.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.