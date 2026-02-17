Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 07:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин объявил о начале строительства станции метро "Луганская"

Сергей Собянин объявил о начале строительства станции метро "Луганская"

Собянин, Куренков и Лихачев осмотрели строящийся производственный кластер

Владимир Путин включил Сергея Собянина в состав Военно-промышленной комиссии России

Собянин: сеть спортивно-патриотических лагерей в этом году будет расширена

Собянин: началось строительство станции "Луганская" Бирюлевской линии метро

Собянин: к московскому порталу поставщиков присоединилась Курская область

Собянин рассказал о планах строительства дорог в Москве

Сергей Собянин: Живописную улицу и Щукинский полуостров соединит новый мост

Сергей Собянин выступил с обращением к воинам-интернационалистам

Собянин: система ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы

В Москве продолжается строительство Бирюлевской линии метро. Как рассказал Сергей Собянин, активные работы сейчас развернуты на будущей станции "Луганская". Она появится вдоль Кавказского бульвара с выходом к Ереванской улице.

На объекте приступили к формированию масштабного котлована, длина которого превысит полкилометра. Это один из ключевых этапов, от которого зависит дальнейший темп строительства всей линии. Строительство станционного комплекса будет вестись открытым способом в едином котловане.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортметрогородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика