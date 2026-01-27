Форма поиска по сайту

27 января, 11:45

Мэр Москвы

Собянин: 89% москвичей от 5 до 18 лет занимаются в кружках и секциях города

В кружках и секциях занимаются 89% юных жителей Москвы в возрасте от 5 до 18 лет. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

Наиболее популярные спортивные направления занятий – футбол и шахматы. Творческие кружки выбрали почти 400 тысяч детей. Чаще всего это изобразительное искусство и хореография.

С каждым годом растет интерес к лапте и городкам, а среди экзотических иностранных языков изучают иврит, суахили, китайский и сербский. В технических секциях ребята создают авторские проекты, включая модели самолетов и беспилотников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыобразованиегородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

