Собянин: школа № 1516 в Гольянове откроется после реконструкции к 1 сентября

Школа № 1516 откроется после реконструкции в Гольянове к 1 сентября. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра Москвы, обновление коснулось всего здания: как внутри, так и снаружи. Работы начали в мае 2025 года.

Специалисты заменят все инженерные коммуникации. Они уже поменяли оконные блоки и устанавливают дверные. Фасад обновят, а сами помещения оснастят современным оборудованием и мебелью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.