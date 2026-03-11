Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 18:30

Мэр Москвы

Собянин: школа № 1516 в Гольянове откроется после реконструкции к 1 сентября

Собянин: школа № 1516 в Гольянове откроется после реконструкции к 1 сентября

Сергей Собянин рассказал о развитии района Гольяново

Собянин утвердил единовременные выплаты ветеранам ко Дню Победы

Сергей Собянин рассказал о строительстве станции метро "Гольяново"

Собянин: выпуск препаратов для сердца и сосудов в Москве вырос почти на 80%

Собянин: пожарно-спасательный гарнизон Москвы получил уникальную технику

Собянин: оборот пищевой промышленности Москвы вырос на 12,3%

Собянин: инженерные классы открыты уже в 207 школах Москвы

Собянин: электросуда будут обслуживать и ремонтировать на Московской верфи

Собянин: более 90% школ Москвы участвуют в проекте "Математическая вертикаль"

Школа № 1516 откроется после реконструкции в Гольянове к 1 сентября. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра Москвы, обновление коснулось всего здания: как внутри, так и снаружи. Работы начали в мае 2025 года.

Специалисты заменят все инженерные коммуникации. Они уже поменяли оконные блоки и устанавливают дверные. Фасад обновят, а сами помещения оснастят современным оборудованием и мебелью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиегородвидеоЕкатерина Фоменко

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика