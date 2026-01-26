Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 13:45

Мэр Москвы

Собянин рассказал об открытии 120 новых и реконструированных школ в 2026 году

Собянин рассказал об открытии 120 новых и реконструированных школ в 2026 году

Собянин: два новых пожарно-спасательных подразделения начали работу в ТиНАО

Собянин рассказал о планах развития дорог в Коммунарке и Южном Бутове

Собянин: почти 1,3 тыс катков работает в Москве в этом году

Собянин: за год 235 тыс человек присоединились к проекту "Мой спортивный район"

Собянин рассказал о проекте "Мой спортивный район"

Собянин поздравил москвичей с Днем студенчества

Сергей Собянин поздравил артиста Юрия Башмета с днем рождения

Собянин: более 10 тыс москвичей стали участниками акции "День без турникетов"

Собянин рассказал, как студенты колледжей Москвы получают реальный опыт работы

В 2026 году в Москве планируют открыть около 120 новых и реконструированных школьных зданий в рамках программы "Моя школа", рассказал Сергей Собянин. Одновременно в реконструкции находится 100 учреждений.

Примером стала школа № 218 на севере столицы, которая из типового здания 80-х годов превратится в современное учреждение. В ней появятся учебные пространства с трансформируемыми перегородками, медиатека, лабораторный комплекс и новые спортивные залы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиегородвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика