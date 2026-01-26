Собянин рассказал об открытии 120 новых и реконструированных школ в 2026 году

В 2026 году в Москве планируют открыть около 120 новых и реконструированных школьных зданий в рамках программы "Моя школа", рассказал Сергей Собянин. Одновременно в реконструкции находится 100 учреждений.

Примером стала школа № 218 на севере столицы, которая из типового здания 80-х годов превратится в современное учреждение. В ней появятся учебные пространства с трансформируемыми перегородками, медиатека, лабораторный комплекс и новые спортивные залы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.