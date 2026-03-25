На Сиреневом бульваре в Москве стартовал снос домов по программе реновации

На востоке Москвы идет снос домов по программе реновации. Это два корпуса дома 16 на Сиреневом бульваре. Хозяева уже обживаются в новых квартирах, полученных вместо устаревшего жилья.

На месте сноса работает тяжелая техника. Площадку обнесли высоким забором для безопасности. В Москве для реновации применяют технологию умный снос. Она позволяет разбирать здания с минимальными неудобствами для окружающих.

