Роман Костомаров освоил новый экстремальный вид спорта

Фигурист Роман Костомаров занялся экстремальным видом спорта, несмотря на наличие протезов. Спортсмен поделился своими успехами с подписчиками. Подробности – в материале Москвы 24.

"Не думал, что смогу"

Фигурист Роман Костомаров опубликовал в своем телеграм-канале видео, как занимается гидрофлайтом. Это вид активности, при котором спортсмен выполняет трюки с помощью специального оборудования – флайборда.

На кадрах полностью экипированный Костомаров балансировал над волнами, выполняя маневры и развороты.



Роман Костомаров фигурист Мягко говоря, сам в шоке! Как я это делаю? Но это фантастика и кайф. Не думал, что так смогу в новой жизни.

Несколькими днями ранее 48-летний Костомаров поделился снимком с отдыха в Дубае, куда он отправился с семьей. На фотографии фигурист запечатлен с матерью Валентиной, супругой, фигуристкой Оксаной Домниной и их общими детьми – 14-летней Анастасией и 9-летним Ильей.

"Как же радостно, когда можно всем вместе собраться и отдохнуть после активных рабочих дней. Семья", – подписал кадр Роман.

До этого он долгое время публиковал много контента с подготовки к ледовым шоу.

"Многое я потерял в борьбе со смертью"

Жизнь олимпийского чемпиона в танцах на льду кардинально изменилась три года назад. В январе 2023-го фигурист оказался в реанимации. Врачи диагностировали у Романа пневмонию. Вскоре начались проблемы с кровообращением, что привело к отмиранию тканей. Вследствие этого сначала спортсмену ампутировали стопы и несколько пальцев на руках, а позже – голени обеих ног и одну кисть целиком. Затем Костомаров лишился и второй кисти.

В апреле 2023 года фигурист приступил к реабилитационному курсу. В результате он научился садиться на кровати без помощи. Затем ему проводили протезирование в несколько этапов.

В конце июня фигурист опубликовал первое видео из больницы, где он тренировался на велотренажере с временными протезами на ногах. По данным источника, такие занятия длились не более часа в день. Костомаров продолжил публиковать ролики с восстановительными тренировками, на которых выполнял махи, поднимался по лестнице, занимался на беговой дорожке, выполнял упражнения с утяжелителями.

В начале июля спортсмен сообщил в соцсетях, что его выписали после 175 дней пребывания в лечебном учреждении. Роман поблагодарил главного врача столичной больницы "Коммунарка" Дениса Проценко и других специалистов, под контролем которых он проходил лечение и восстановление.





Роман Костомаров фигурист Благодаря этим людям я жив. К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по-другому было никак.

Уже в декабре 2023-го Роман вышел на лед в шоу к 50-летию Ильи Авербуха, зрители поприветствовали спортсмена стоя. Он признавался в соцсетях и интервью, что в целом процесс восстановления был непростым как физически, так и морально: временами его накрывало отчаяние, а осознание произошедшего и того, что "новое состояние" – "уже навсегда", далось нелегко.

Спортсмен также сказал в одной из телепрограмм, что самое сложное время для него – вечернее, перед отходом ко сну.

"Когда ложишься спать и отстегиваешь все свои прибамбасы, тогда ты видишь, что с тобой произошло. И как все ужасно. Наедине с собой в этом состоянии можно впасть в депрессию. Хочется заснуть, чтобы, когда проснулся, все это оказалось сном", – делился фигурист.

Роман тогда сказал, что жалеет о том, как халатно относился к своему здоровью. Если бы у него был шанс исправить это, спортсмен был бы более внимателен к себе и своему состоянию, ведь он осознал, что нет ничего ценнее здоровья своего и близких.