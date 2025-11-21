Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 16:40

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

Роман Костомаров освоил новый экстремальный вид спорта

"Сам в шоке!" Роман Костомаров занялся новым экстремальным видом спорта

Фигурист Роман Костомаров занялся экстремальным видом спорта, несмотря на наличие протезов. Спортсмен поделился своими успехами с подписчиками. Подробности – в материале Москвы 24.

"Не думал, что смогу"

Фото: телеграм-канал "Роман Костомаров"

Фигурист Роман Костомаров опубликовал в своем телеграм-канале видео, как занимается гидрофлайтом. Это вид активности, при котором спортсмен выполняет трюки с помощью специального оборудования – флайборда.

На кадрах полностью экипированный Костомаров балансировал над волнами, выполняя маневры и развороты.

Мягко говоря, сам в шоке! Как я это делаю? Но это фантастика и кайф. Не думал, что так смогу в новой жизни.
Роман Костомаров
фигурист

Несколькими днями ранее 48-летний Костомаров поделился снимком с отдыха в Дубае, куда он отправился с семьей. На фотографии фигурист запечатлен с матерью Валентиной, супругой, фигуристкой Оксаной Домниной и их общими детьми – 14-летней Анастасией и 9-летним Ильей.

"Как же радостно, когда можно всем вместе собраться и отдохнуть после активных рабочих дней. Семья", – подписал кадр Роман.

До этого он долгое время публиковал много контента с подготовки к ледовым шоу.

"Многое я потерял в борьбе со смертью"

Фото: телеграм-канал "Роман Костомаров"

Жизнь олимпийского чемпиона в танцах на льду кардинально изменилась три года назад. В январе 2023-го фигурист оказался в реанимации. Врачи диагностировали у Романа пневмонию. Вскоре начались проблемы с кровообращением, что привело к отмиранию тканей. Вследствие этого сначала спортсмену ампутировали стопы и несколько пальцев на руках, а позже – голени обеих ног и одну кисть целиком. Затем Костомаров лишился и второй кисти.

В апреле 2023 года фигурист приступил к реабилитационному курсу. В результате он научился садиться на кровати без помощи. Затем ему проводили протезирование в несколько этапов.

В конце июня фигурист опубликовал первое видео из больницы, где он тренировался на велотренажере с временными протезами на ногах. По данным источника, такие занятия длились не более часа в день. Костомаров продолжил публиковать ролики с восстановительными тренировками, на которых выполнял махи, поднимался по лестнице, занимался на беговой дорожке, выполнял упражнения с утяжелителями.

В начале июля спортсмен сообщил в соцсетях, что его выписали после 175 дней пребывания в лечебном учреждении. Роман поблагодарил главного врача столичной больницы "Коммунарка" Дениса Проценко и других специалистов, под контролем которых он проходил лечение и восстановление.

Благодаря этим людям я жив. К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по-другому было никак.
Роман Костомаров
фигурист

Уже в декабре 2023-го Роман вышел на лед в шоу к 50-летию Ильи Авербуха, зрители поприветствовали спортсмена стоя. Он признавался в соцсетях и интервью, что в целом процесс восстановления был непростым как физически, так и морально: временами его накрывало отчаяние, а осознание произошедшего и того, что "новое состояние" – "уже навсегда", далось нелегко.

Спортсмен также сказал в одной из телепрограмм, что самое сложное время для него – вечернее, перед отходом ко сну.

"Когда ложишься спать и отстегиваешь все свои прибамбасы, тогда ты видишь, что с тобой произошло. И как все ужасно. Наедине с собой в этом состоянии можно впасть в депрессию. Хочется заснуть, чтобы, когда проснулся, все это оказалось сном", – делился фигурист.

Роман тогда сказал, что жалеет о том, как халатно относился к своему здоровью. Если бы у него был шанс исправить это, спортсмен был бы более внимателен к себе и своему состоянию, ведь он осознал, что нет ничего ценнее здоровья своего и близких.

Читайте также


шоу-бизнесистории

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика