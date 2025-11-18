Дуэйн Джонсон растрогался от комплимента режиссера Кристофера Нолана

Дуэйн Скала Джонсон растрогался от комплимента режиссера Кристофера Нолана: мэтр отметил его игру в новом фильме "Крушащая машина". За эту работу Дуэйну пророчат "Оскар" в 2026 году. Кто еще из знаменитостей является фаворитом предстоящей премии, расскажет Москва 24.

"Я просто крепко обнял Нолана"

Фото: кадр из фильма "Крушащая машина"; режиссер – Бенни Сэфди; производство – киностудия А24

Дуэйн Скала Джонсон рассказал изданию Variety о трогательном моменте с режиссером Кристофером Ноланом. Постановщик "Оппенгеймера" уже неоднократно выражал похвалу новому фильму "Крушащая машина", где Джонсон снялся в главной роли. Сюжет картины развернулся вокруг чемпиона UFC в тяжелом весе Марка Керра и его перипетий в личной жизни и карьере. В середине октября в подкасте режиссера "Крушащей машины" Бенни Сэфди Нолан высказался об игре Джонсона.

"Это душераздирающе. Я считаю, что это невероятная актерская игра. Не думаю, что в этом году вы увидите что-то лучше", – отметил Кристофер.

5 ноября во время вручения премии Hamilton Behind the Camera Awards Нолан также отметил работу Сэфди и назвал "смелым решением" то, что тот показал боксерские бои не с ринга, а из зрительного зала.

В недавнем интервью Дуэйн рассказал, что при личной встрече с легендой кинематографа тот подтвердил высокую оценку, которую выражал ранее.





Дуэйн Джонсон актер Это было самое вдохновляющее, что мне говорили когда-либо. Когда я это услышал, я сжал руку жены, и она ответила мне тем же. Я просто крепко обнял Нолана и поцеловал его в щеку. Все, что я смог сказать, – это спасибо. А он говорит: "Я серьезно. Ты сыграл душераздирающе, это лучшее выступление за последний год".

Несмотря на противоречивые отзывы критиков по поводу самого фильма, игру Джонсона отметили многие. В западной прессе его назвали одним из главных претендентов на "Оскар"-2026. После премьеры картины на Венецианском кинофестивале в сентябре этого года зрители аплодировали стоя в течение 15 минут. Дуэйн эмоционально отреагировал на теплый прием фильма: в Сети распространилось видео с актером, вытирающим слезы.

Потенциальные номинанты

Фото: кадр из фильма "Марти Великолепный"; режиссер – Джош Сэфди; производство – киностудия А24

Критики также высоко оценивают шансы на "Оскар" Тимоти Шаламе. По прогнозам СМИ, он может получить долгожданную статуэтку за главную роль в байопике "Марти Суприм". Актер сыграл американского игрока в настольный теннис Марти Райзмана, начавшего карьеру в 12 лет и ставшего легендой в своем виде спорта. Сюжет картины развернулся в 1950-х.

После премьеры на Нью-Йоркском кинофестивале в начале октября лента получила положительные отзывы и высокие оценки от критиков. Картина выйдет в мировой прокат 25 декабря.

Среди претендентов на получение статуэтки за лучшую мужскую роль СМИ также называли Леонардо Ди Каприо за роль в боевике "Битва за битвой". Актер воплотил на экране образ бывшего революционера, который спасает свою похищенную дочь. Работу уже назвали едва ли не лучшей за всю карьеру Ди Каприо. Если прогноз сбудется, это будет второй "Оскар" Леонардо – первый он получил за роль в фильме 2015 года "Выживший". К слову, первую престижную кинонаграду актер ждал более двух десятков лет – с момента первой номинации – что породило множество мемов.

Фото: кадр из фильма "Битва за битвой"; режиссер – Пол Томас Андерсон; производство – киностудия Warner Bros.

По мнению американского кинокритика Саши Стоун, которая уже около четверти века освещает "Оскар", "Битва за битвой" также может быть номинирована в номинации "Лучший фильм". Об этом она написала на своем ресурсе Awards Daily в конце сентября. Однако кинокритик отметила, что лента слишком противоречива, поэтому вряд ли станет победителем.

По мнению Стоун, на звание лучшего фильма смогут претендовать также "Крушащая машина", "Марти Суприм", "Аватар: пламя и пепел", "Франкенштейн" с Джейкобом Элорди, "Злая: Навсегда" с Арианой Гранде.

98-я церемония вручения наград премии "Оскар" состоится 15 марта 2026 года. Номинантов объявят в январе.