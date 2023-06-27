Костомаров занимается на протезах не более часа в день – СМИ

Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/romankostomarovkrs

Российский фигурист Роман Костомаров постепенно осваивает протезы ног, однако занимается пока не более часа в день, пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

"Роман по-прежнему в реанимации. Он осваивает ножные протезы, привыкает к ним. Но не более часа в день – это достаточно больно, для привыкания нужно время. К протезированию рук пока еще не приступали", – рассказал источник.

Спортсмен оказался в реанимации в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Из-за проблем с кровообращением у мужчины начали отмирать ткани тела, что привело к ампутации кисти руки и голеней ног.

В апреле Костомаров приступил к восстановительным упражнениям. Впоследствии стало известно, что фигурист научился садиться на кровать без посторонней помощи. Врачи провели операцию по формированию культи ноги для будущих протезов.

26 июня спортсмен выложил в соцсетях первый видеоролик из больницы. На записи можно увидеть, как он тренируется на велотренажере с временными протезами ног. В больнице, по информации СМИ, спортсмен пробудет минимум до конца летнего сезона.



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