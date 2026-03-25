Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме с письмами от Минтруда РФ

Мошенники начали использовать новые схемы для кражи личных данных: они рассылают письма якобы от Минтруда РФ и звонят от имени "Почты России", чтобы выманить СМС-код для доступа к персональной информации.

Также злоумышленники создают чаты в мессенджерах о перерасчете за электричество, публикуют фейковые отзывы и направляют на поддельный сайт "Госуслуги", получая доступ к банковским счетам.

