IT-эксперт Мясоедов оценил вероятность слежки через умные колонки

Хакеры способны взламывать умные колонки, предупредили в МВД. Как определить, что устройство атаковали злоумышленники, и чем это может обернуться, разбиралась Москва 24.

Подозрение на взлом

Злоумышленники могут использовать умные колонки и голосовые ассистенты в преступных целях, отметили в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





из сообщения ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Эксперты Kaspersky предупреждают: такие устройства могут использоваться для слежки за пользователями, в том числе и за россиянами.

В ведомстве предупредили, что взлом устройства вероятно определить по нескольким признакам. Во-первых, колонка может "просыпаться" самостоятельно, без голосовой активации. Во-вторых, звонки, музыка и другие действия также начинают воспроизводиться без запроса пользователя. В-третьих, в истории девайса отображаются действия, которые владелец колонки на совершал, а в аккаунте видны сторонние устройства.

При подозрении на взлом в МВД порекомендовали придерживаться следующей инструкции:



немедленно выключить устройство, чтобы временно снизить риск угрозы;

сменить пароль от аккаунта, к которому привязан девайс, на более сложный;

удалить все "левые" подключенные устройства;

загрузить новые обновления безопасности.

Однако ранее специалисты "Яндекса" заявили, что не зафиксировали ни одного случая удаленного взлома умных колонок, и опровергли слухи, что злоумышленники используют устройства для слежки. По словам представителей компании, колонки разработаны с высокими стандартами кибербезопасности, которые предполагают передачу данных через многоуровневое шифрование, а также обновление программного обеспечения (ПО). Кроме того, доступ к управлению девайсом возможен только через подтвержденный аккаунт.

Ограбление возможно?

Любое устройство можно попытаться взломать, чтобы использовать в своих целях. Умные колонки для хакеров не стали исключением, рассказал Москве 24 IT-эксперт Антон Аверьянов.

"Взлом такого устройства, как правило, открывает доступ сразу ко всем датчикам и другим умным девайсам в доме. Это желаемый трофей любого злоумышленника, который планирует что-то сделать с инфраструктурой или украсть чувствительные данные через персональную атаку", – объяснил эксперт.

Однако, по его словам, это понимают и производители. В сфере информационной безопасности всегда учитывается, что злоумышленник на шаг впереди, отметил эксперт.





Поэтому ПО постоянно модифицируется так, чтобы при полном "вооружении" хакер не мог получить доступ к системам. Таким образом получается закрыть большинство уязвимостей.

В свою очередь, IT-эксперт Павел Мясоедов отметил в разговоре с Москвой 24, что преступные схемы стали появляться, как только начали производить умные холодильники, чайники и пылесосы.

"Уровень безопасности устройств зависит от того, есть ли у компании, разработчика и производителя ресурсы для создания модели защиты от угроз, а также внедрения правильных программно-аппаратных комплексов", – объяснил специалист.

Например, у производителей недорогих колонок таковых нет. Как следствие, ожидать высокого уровня киберзащиты не приходится, предостерег эксперт.





Более того, покупая слишком дешевый девайс, производитель может самостоятельно искать дополнительные варианты монетизации: например, продавать информацию о клиентах "серым" рекламодателям. И это самый дружелюбный сценарий. Поэтому в целом не рекомендуется покупать устройства дешевых производителей, потому что они чаще взламываются.

При этом некоторые покупатели, сами не понимая, подписывают пользовательские соглашения, в рамках которого производители имеют право брать общую информацию о клиентах. В частности, это помогает тем, кто атакует назойливыми спам-звонками, рассказал Мясоедов.

По его словам, случаи взлома более дорогих девайсов происходят гораздо реже, потому что защита инфраструктуры в таком случае выше.

"Умные устройства никаких вычислительных действий не осуществляют и ничего в себе не хранят. Все данные передаются на "облако", где и происходит логика и обработка запросов. А облачные сервисы могут находиться и за территорией России, поэтому главная рекомендация – не обсуждать рядом с устройством какие-то чувствительные вопросы, в том числе информацию о перемещениях", – порекомендовал эксперт.

Мясоедов подчеркнул, что если колонка от качественного российского производителя, вероятность негативных последствий минимальна. В случае с дешевыми китайскими брендами потенциально злоумышленники могут получить доступ к информации и, например, спланировать ограбление квартиры. Но это самый крайний сценарий, объяснил эксперт.

Он отметил, что чаще речь идет о краже персональных данных из платежных инструментов, которые привязаны к аккаунту того или иного девайса. Поэтому в использовании таких устройств надо сохранять бдительность и здравый смысл, и не пренебрегать базовыми мерами предосторожности, заключил Мясоедов.

