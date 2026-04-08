08 апреля, 07:15Безопасность
Мошенники стали отправлять рассылки, представляясь сотрудниками Минцифры РФ
В новой преступной схеме аферисты действуют от имени Минцифры РФ. В массовой рассылке пользователь получает уведомления о том, что на него оформлена цифровая доверенность. В ней указаны номера телефонов, по которым необходимо позвонить, если действие произошло по ошибке.
Цель такого письма – напугать человека и побудить его самому связаться с мошенниками. Потом они действуют по классике: представляются правоохранителями и заявляют, что от имени человека совершено преступление.
