Мошенники стали отправлять рассылки, представляясь сотрудниками Минцифры РФ

В новой преступной схеме аферисты действуют от имени Минцифры РФ. В массовой рассылке пользователь получает уведомления о том, что на него оформлена цифровая доверенность. В ней указаны номера телефонов, по которым необходимо позвонить, если действие произошло по ошибке.

Цель такого письма – напугать человека и побудить его самому связаться с мошенниками. Потом они действуют по классике: представляются правоохранителями и заявляют, что от имени человека совершено преступление.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.