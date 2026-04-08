Культурные площадки в разных районах столицы проведут "Библионочь"

Юбилейная, 15-я акция "Библионочь" пройдет в Москве с 18 на 19 апреля. Она будет посвящена Году единства народов России, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

В рамках события столичные библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, концерты, мастер-классы, кинопоказы, квизы и экскурсии.

"Девиз акции в этом году – "Нить традиций". Участники услышат произведения знаменитых российских композиторов и стихи поэтов из разных регионов нашей страны, посетят исторические лекции и творческие встречи", – рассказала Сергунина.

Программа стартует детским форматом "Библиосумерки" в 16:00. Основным местом станет Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара. Там ребята смогут посетить мастер-классы по украшению матрешек и созданию кокошников, спектакли "Слово о полку Игореве" и "Сказ о Петре и Февронии", а также постановки театра теней, в основу которых легли нанайские сказки.

Также юные гости приглашаются в Центральную городскую молодежную библиотеку имени М. А. Светлова, чтобы слепить игрушки из глины на мастер-классе и послушать песни из советских мультфильмов. А в Центральной библиотеке № 197 имени А. А. Ахматовой они будут работать в техниках хохломской и гжельской росписи.

Сразу несколько библиотек проведут флешмоб "Единство для меня – это…". Дети и подростки отразят эту тему в рисунках. Самые интересные работы представят летом на книжном фестивале "Красная площадь".

Мероприятия для взрослых стартуют в 18:00. В Центральной универсальной научной библиотеке имени Н. А. Некрасова пройдут театрализованные читки и лекции, посвященные Льву Толстому и эпистолярному жанру.

В Доме А. Ф. Лосева ансамбль исполнит русские народные песни и романсы. Гости Дома Н. В. Гоголя увидят спектакли "Нос" и "Женитьба", а на лекции они узнают о том, как Москва восстанавливалась после пожара в 1812 году.

В библиотеке № 180 им. Н. Ф. Федорова состоится творческая встреча. Участники обсудят особенности национальных костюмов жителей российских регионов.

Желающие также смогут присоединиться к другим событиям акции. Например, в библиотеке № 76 имени М. Ю. Лермонтова пройдут кинопоказы, музыкальные выступления и спектакль, в библиотеке № 214 имени Ю. А. Гагарина запланированы интересная викторина и уроки рукоделия, а в Центральной библиотеке № 70 имени М. А. Шолохова можно будет увидеть выставку картин, посвященную достопримечательностям и природе Удмуртии.

Департамент финансов Москвы запланировал познавательную программу для всей семьи, основанную на литературных сюжетах. На разных площадках пройдут лекции, интерактивные занятия, мастер-классы и другие интересные события.

Полная афиша и регистрация доступны на сайте акции.

В парке "Зарядье" 4 апреля стартовал фестиваль "Научный апрель". Жители и гости города могут посетить программы, приуроченные ко Дню геолога, Международному дню ДНК и Дню космонавтики.

В научно-познавательном центре "Заповедное посольство" пройдут десятки мероприятий разных форматов. Посетители приглашаются на лекции ведущих ученых, выставки, квизы и мастер-классы.

