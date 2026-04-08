Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
08 апреля, 12:08

Экономика

Цена газа в Европе упала на 18% на фоне перемирия между США и Ираном

Фото: depositphotos/Zoooom​

Стоимость газа на Лондонской бирже ICE на открытии торгов упала на 18% на фоне новостей о перемирии между США и Ираном. Об этом следует из данных площадки.

При этом стоимость майского фьючерса на нидерландском хабе TTF упала до примерно 518 долларов за 1 тысячу кубометров, или до 42,905 евро за мегаватт-час.

Кроме того, отмечается падение цены на нефть, что говорит о начале сокращения "геополитической премии за риск в контрактах", отметил эксперт Спартак Соболев в беседе с RT. По его словам, участники рынка ожидали конкретики по вопросу деэскалации ситуации.

При этом сохранение стоимости нефти ниже 100 долларов за баррель до конца текущей недели может стать сигналом для коррекции цены барреля в направлении 80 долларов, указал Соболев.

"Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от результатов наметившихся переговоров между США и Ираном", – резюмировал специалист.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские базы в регионе.

Также Иран закрыл Ормузский пролив для судов, предупредив, что будет уничтожать в том числе нефтяные танкеры. Ситуация вызвала резкий рост стоимости нефти.

8 апреля американский лидер Дональд Трамп согласился отложить удары по Ирану на две недели, а Тегеран, в свою очередь, заявил об открытии Ормузского пролива.

Ормузский пролив будет открыт ближайшие две недели

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
экономикаполитиказа рубежом

Главное

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика