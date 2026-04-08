Цена газа в Европе упала на 18% на фоне перемирия между США и Ираном

Стоимость газа на Лондонской бирже ICE на открытии торгов упала на 18% на фоне новостей о перемирии между США и Ираном. Об этом следует из данных площадки.

При этом стоимость майского фьючерса на нидерландском хабе TTF упала до примерно 518 долларов за 1 тысячу кубометров, или до 42,905 евро за мегаватт-час.



Кроме того, отмечается падение цены на нефть, что говорит о начале сокращения "геополитической премии за риск в контрактах", отметил эксперт Спартак Соболев в беседе с RT. По его словам, участники рынка ожидали конкретики по вопросу деэскалации ситуации.

При этом сохранение стоимости нефти ниже 100 долларов за баррель до конца текущей недели может стать сигналом для коррекции цены барреля в направлении 80 долларов, указал Соболев.

"Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от результатов наметившихся переговоров между США и Ираном", – резюмировал специалист.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские базы в регионе.

Также Иран закрыл Ормузский пролив для судов, предупредив, что будет уничтожать в том числе нефтяные танкеры. Ситуация вызвала резкий рост стоимости нефти.

8 апреля американский лидер Дональд Трамп согласился отложить удары по Ирану на две недели, а Тегеран, в свою очередь, заявил об открытии Ормузского пролива.

