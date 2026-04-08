Эксперт Кузнецова: на срок годности яиц влияет целостность скорлупы, а не ее покраска

Покраска яиц не влияет на срок их годности, однако важно следить за целостностью скорлупы. Об этом ТАСС сообщила преподаватель Университета "Росбиотех" Ксения Кузнецова.

По ее словам, окрашенные яйца, в том числе с использованием натуральных красителей, например луковой шелухи или свеклы, хранятся так же, как и обычные вареные, если скорлупа не повреждена. При этом любые трещины или сколы значительно повышают риск попадания бактерий внутрь.

Эксперт напомнила, что вареные яйца относятся к скоропортящимся продуктам, так как при термической обработке частично разрушается их естественная защитная оболочка.

При комнатной температуре безопасный срок хранения неочищенных яиц составляет не более 12–24 часов. Если яйцо очищено, этот период сокращается до 6–8 часов из-за контакта с воздухом и микроорганизмами.

"При появлении любого постороннего запаха, изменении консистенции белка или желтка, а также при истечении указанных сроков яйцо следует выкинуть", – отметила эксперт.

Минимальный набор продуктов к Пасхе в 2026 году обойдется гражданам России в 522 рубля. В базовый набор входят готовый кулич, 10 яиц и красители. Средняя цена кулича составляет 241 рубль, яиц – 123 рубля, набора красителей – 158 рублей.