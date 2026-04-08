08 апреля, 13:04

Общество
Эксперт Кузнецова: на срок годности яиц влияет целостность скорлупы, а не ее покраска

Эксперт рассказала, как быстро портятся окрашенные на Пасху яйца

Покраска яиц не влияет на срок их годности, однако важно следить за целостностью скорлупы. Об этом ТАСС сообщила преподаватель Университета "Росбиотех" Ксения Кузнецова.

По ее словам, окрашенные яйца, в том числе с использованием натуральных красителей, например луковой шелухи или свеклы, хранятся так же, как и обычные вареные, если скорлупа не повреждена. При этом любые трещины или сколы значительно повышают риск попадания бактерий внутрь.

Эксперт напомнила, что вареные яйца относятся к скоропортящимся продуктам, так как при термической обработке частично разрушается их естественная защитная оболочка.

При комнатной температуре безопасный срок хранения неочищенных яиц составляет не более 12–24 часов. Если яйцо очищено, этот период сокращается до 6–8 часов из-за контакта с воздухом и микроорганизмами.

"При появлении любого постороннего запаха, изменении консистенции белка или желтка, а также при истечении указанных сроков яйцо следует выкинуть", – отметила эксперт.

Минимальный набор продуктов к Пасхе в 2026 году обойдется гражданам России в 522 рубля. В базовый набор входят готовый кулич, 10 яиц и красители. Средняя цена кулича составляет 241 рубль, яиц – 123 рубля, набора красителей – 158 рублей.

"Новости дня": куличи к Пасхе можно купить в столичных магазинах

Читайте также


Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

