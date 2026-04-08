Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
08 апреля, 12:56

Общество
Главная / Новости /

Биохимик Дивинская: употребление кофе до 14:00 безопасно для организма

Фото: 123RF.com/antgor90

Употреблять кофе лучше до 14:00, это безопасно для организма. Об этом в беседе с News.ru заявила биохимик, доказательный нутрициолог, специалист по пищевому поведению Анна Дивинская.

Она рассказала, что метаболизм кофеина регулируется ферментом CYP1A2, который кодируется одноименным геном. Люди делятся на два типа – с быстрым метаболизмом и медленным. Поэтому кофе оказывает на них разное влияние.

Например, люди с быстрым метаболизмом могут спокойно выпить этот напиток до 15:00, и он не нарушит их сон. Все дело в том, что кофеин выводится из их организма в 4 раза быстрее, пояснила специалист.

При медленном метаболизме кофеин может снизить количество гормона роста в организме. Именно поэтому большинству людей лучше не пить кофе после 13:00–14:00.

Она также предупредила, что у людей с медленным метаболизмом, которые пьют кофе, возрастает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. При этом около 40–55% европейцев входят в эту группу.

Ранее Дивинская рассказала, что вечерний кофе приводит к замедлению выработки коллагена и ускорению старения кожи. Если выпить этот напиток в 15:00, то к полуночи в крови останется около 25% кофеина. Именно в это время начинается фаза глубокого сна, когда происходит наибольшая выработка гормона роста.

обществоеда

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика