Захарова заявила о провале агрессивного подхода США к Ирану

Позиция США о проведении более агрессивной политики в отношении Ирана потерпела сокрушительное поражение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Как, собственно говоря, и подход такого одноколейного агрессивного неспровоцированного нападения", – указала она.

При этом представитель МИД обратила внимание, что Россия активно вовлечена в урегулирование на Ближнем Востоке и действует только в рамках международного права, национальных интересов и гуманистических целей.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в феврале, когда США и Израиль нанесли удары по территории Ирана. 8 апреля в Вашингтоне объявили о двухнедельной приостановке ударов, чтобы согласовать мирное урегулирование ситуации.

По словам зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, в конфликте между США и Ираном победил прежде всего здравый смысл, вера в который была сильно подорвана заявлениями из Белого дома об уничтожении иранской цивилизации за один день.

